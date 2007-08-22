2nd EVE : le jeu d'action religieux-spatial est sorti

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Publié le Mercredi 15 avril 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

 

2nd EVE : le jeu d'action religieux-spatial est sorti

Devenez une soeur

2nd EVE vient de sortir en accès anticipé sur PC, via Steam. Il est développé par Gamer Cloud. Il est proposé au prix de 14,79 €. Il s'agit d'un jeu d'action narratif.

Dans 2nd Eve, un impact a fait dévier la lune de son orbite. Elle se dirige désormais vers la Terre. La planète est condamnée, mais l'humanité va survivre : trois vaisseaux coloniaux se dirigent vers une nouvelle planète habitable, Proxima B.

Vous êtes Soeur Zola une psychiatre religieuse qui veille sur l'équilibre mental des colons, durant leur cryo-sommeil. Mais l'hyperespace n'est pas vide : il est peuplé de démons.

Certains colons se réveillent, transformés en créatures cauchemardesques. Le vaisseau lui-même semble muter.

Le combat est inévitable. Vous allez arpenter les couloirs du vaisseau en espérant sauver le maximum de colons, face à cette menace démoniaque.

 

 
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