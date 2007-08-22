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Publié le Mercredi 15 avril 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
2nd EVE : le jeu d'action religieux-spatial est sorti
Devenez une soeur2nd EVE vient de sortir en accès anticipé sur PC, via Steam. Il est développé par Gamer Cloud. Il est proposé au prix de 14,79 €. Il s'agit d'un jeu d'action narratif.
Dans 2nd Eve, un impact a fait dévier la lune de son orbite. Elle se dirige désormais vers la Terre. La planète est condamnée, mais l'humanité va survivre : trois vaisseaux coloniaux se dirigent vers une nouvelle planète habitable, Proxima B.
Vous êtes Soeur Zola une psychiatre religieuse qui veille sur l'équilibre mental des colons, durant leur cryo-sommeil. Mais l'hyperespace n'est pas vide : il est peuplé de démons.
Certains colons se réveillent, transformés en créatures cauchemardesques. Le vaisseau lui-même semble muter.
Le combat est inévitable. Vous allez arpenter les couloirs du vaisseau en espérant sauver le maximum de colons, face à cette menace démoniaque.
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