Asus lance un grand concours mondial : « Upgrade What Matters » (Améliorez l’Essentiel)

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Publié le Mercredi 15 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

 

Asus lance un grand concours mondial : « Upgrade What Matters » (Améliorez l’Essentiel)

Inscrivez-vous dès maintenant

imageAsus lance un grand concours mondial : « Upgrade What Matters » (Améliorez  l’Essentiel). Ce concours se déroule du 9 mars au 18 mai 2026. Pour participer, il suffit d'aller s'inscrire sur le site officiel du concours. Vous devrez alors accomplir différentes activités Gleam pour gagner des points et débloquer des récompenses. Plus vous gagnez de points, plus vous avez de chances de gagner...

13 000 U$ de prix vous attendent, avec notamment des kits DDR5  haute performance, des cartes mères ROG, des cartes graphiques ROG, des  refroidisseurs ROG AIO.

En bonus, notez qu'un exemplaire gratuit de Resident Evil Requiem pour PC  est offert pour l'achat de certains produits ASUS et ROG.    

Voici les prix et lots disponibles dans le cadre de ce concours :  Prix spéciaux sur Reddit : 

 

 
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