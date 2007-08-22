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Publié le Mercredi 15 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Asus lance un grand concours mondial : « Upgrade What Matters » (Améliorez l’Essentiel)
Inscrivez-vous dès maintenantAsus lance un grand concours mondial : « Upgrade What Matters » (Améliorez l’Essentiel). Ce concours se déroule du 9 mars au 18 mai 2026. Pour participer, il suffit d'aller s'inscrire sur le site officiel du concours. Vous devrez alors accomplir différentes activités Gleam pour gagner des points et débloquer des récompenses. Plus vous gagnez de points, plus vous avez de chances de gagner...
13 000 U$ de prix vous attendent, avec notamment des kits DDR5 haute performance, des cartes mères ROG, des cartes graphiques ROG, des refroidisseurs ROG AIO.
En bonus, notez qu'un exemplaire gratuit de Resident Evil Requiem pour PC est offert pour l'achat de certains produits ASUS et ROG.
Voici les prix et lots disponibles dans le cadre de ce concours :
- ROG Astral GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 OC Edition graphics card + ROG Thor 1200W Platinum III power supply
- ROG Crosshair X870E Dark Hero motherboard + ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB AIO cooler + Corsair Vengeance® 32GB (2x16GB) DDR5 5200Mhz memory module kit + AMD Ryzen™ 7 9700X CPU
- ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo motherboard + ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD AIO cooler + AMD Ryzen 7 9700X CPU
- ROG Strix Z890-A Gaming WiFi motherboard + ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD White Edition AIO cooler
- Corsair Vengeance® 32GB (2x16GB) DDR5 5200Mhz White Edition memory module kit
- Corsair Vengeance® 32GB (2x16GB) DDR5 5200Mhz memory module kit
- TUF Gaming Z890-Pro WiFi motherboard + TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD White Edition AIO cooler
- ProArt B850-Creator WiFi Neo motherboard + ProArt LC 360 AIO cooler
- TeamGroup T-Force Delta TUF Gaming Alliance RGB DDR5 32GB (2x16GB) 5200MHz memory module kit
- ROG Azoth 96 HE gaming keyboard
- ROG Cetra Open wireless gaming earbuds
- ROG Keris II Origin wireless gaming mouse
- ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo motherboard + ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD AIO cooler + ROG Strix 1000W Platinum power supply
- ROG Strix Z890-E Gaming WiFi motherboard + ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD AIO cooler + ROG Strix 1000W Platinum power supply
- TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W Neo motherboard + TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD White Edition AIO cooler + TUF Gaming 1000W Gold White Edition power supply
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