Barbie Horse Ride & Rescue : sauvez les chevals !

Publié le Mercredi 15 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

A dada sur mon bidet

C'est le 16 juin prochain que sortira sur PC, Nintendo Switch et mobiles, le jeu Barbie Horse Ride & Rescue. Un jeu dans lequel vous allez monter à chevaux pour sauver les chevals sauvages qui ont besoin de votre aied.Vous allez devoir les capturer, les secourir, les éduquer, leur foutre des grands coups d'éperons dans le cul, leur cravacher la gueule et leur arracher la bouche avec des mors en fer.Des millions de combinaisons de robes sont proposées pour personnaliser à loisir vos montures. Il y aura des défis aussi : course au baril, contre-lamontre...Bref, si vous aimez les chevals, que vous aimez les Barbie, vous aimerez Barbie Sauvetage de Chevaux (titre français).La vidéo devrait vous faire frissonner d'envie.