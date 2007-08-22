Mon beau-père, ma belle-fille et moi, la bande-annonce

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Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Mon beau-père, ma belle-fille et moi, la bande-annonce

Y'avait-il besoin d'un 4e film ?

Ben Stiller et Robert de Niro sont de retour dans un nouvel épisode de la saga "Mon beau-père et moi". Cette fois-ci, le film s'intitule "Mon beau-père, ma belle-fille et moi".

Écrit et réalisé par John Hamburg, le film met également à l'affiche Ariana Grande, Owen Wilson, Blythe Danner, Teri Polo, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein, Eduardo Franco.

Un nouveau week-end, cette fois-ci pour découvrir la belle-fille de Gaylord Furniker...

Et là encore, ça va tourner à l'affronterment d'égos...

 

 
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