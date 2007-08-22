Mon beau-père, ma belle-fille et moi, la bande-annonce

Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Y'avait-il besoin d'un 4e film ?

Ben Stiller et Robert de Niro sont de retour dans un nouvel épisode de la saga "Mon beau-père et moi". Cette fois-ci, le film s'intitule "Mon beau-père, ma belle-fille et moi".Écrit et réalisé par John Hamburg, le film met également à l'affiche Ariana Grande, Owen Wilson, Blythe Danner, Teri Polo, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein, Eduardo Franco.Un nouveau week-end, cette fois-ci pour découvrir la belle-fille de Gaylord Furniker...Et là encore, ça va tourner à l'affronterment d'égos...