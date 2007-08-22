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Publié le Jeudi 16 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en avril
Y'a des trucs sympasComme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.
Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 21 avril.
Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :
- The Crew Motorfest | PS5, PS4
- Horizon Zero Dawn Complete Edition | PS4
- Horizon Zero Dawn Remastered | PS5
- Football Manager 26 Console | PS5
- Warriors: Abyss | PS5, PS4
- Squirrel with a Gun | PS5
- The Casting of Frank Stone | PS5
- Monster Train | PS5
- Wild Arms 4 | PS5, PS4
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