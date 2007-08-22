PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en avril

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Publié le Jeudi 16 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en avril

Y'a des trucs sympas

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 21 avril.

Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :
  • The Crew Motorfest | PS5, PS4
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition | PS4
  • Horizon Zero Dawn Remastered | PS5
  • Football Manager 26 Console | PS5
  • Warriors: Abyss | PS5, PS4
  • Squirrel with a Gun | PS5
  • The Casting of Frank Stone | PS5
  • Monster Train | PS5
PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :
  • Wild Arms 4 | PS5, PS4

 

 
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