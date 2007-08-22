PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en avril

Publié le Jeudi 16 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a des trucs sympas

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Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 21 avril.Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :