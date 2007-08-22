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Publié le Jeudi 16 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
TerraTech Legion sort le 30 avril
Ils sont légionDans un monde post-apocalyptique, des hordes de robots vous assaillent. Et quand on dit des hordes... ce sont des molliers d'unités qui vous tombent dessus par vagues. Des petits robots. Des gros robots. Des très gros robots...
Et vous ? Pour vous défendre, heureusement, vous avez votre voiture...
Bon, pas n'importe quelle voiture non plus. Vous allez la construire, lui coller des armes, des protections, de quoi survivre à cet assaut. Roues, boosters, lasers, mitrailleuses, tronçonneuses... à l'aide de blocs prédéfinis, vous pourrez créer votre machine de mort.
Et ensuite, vous allez sillonner la carte à la recherche eds avant-postes et usines de la légion robotique.
TerraTech Legion est développé par Payload studios et édité par Mythwright. Il sort le 30 avril sur PC et Xbox Series.
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