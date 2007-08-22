- Titan Quest II ajoute les invocations

Publié le Jeudi 16 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Maîtrise des Tempêtes - Esprits :

Orbes d’énergie, capables de décharger les ennemis avec la foudre. Les explosions violentes font partie du package.

Maîtrise de la guerre - Bannière de guerre :

Il reste là, immobile. Menaçant ! Peut soigner et renforcer les alliés et affaiblir les ennemis dans son aura.

Maîtrise de la Forge - Automate :

Humanoïde mécanique puissante, avec divers choix d’accessoires : feu, froid, éclair ou bouclier, chacun avec ses propres effets.

Maîtrise de la Terre - Habitant du Noyau :

Un golem de pierre résistant, qui assène les ennemis à la soumission. Peut lancer des Fissures à ta place. On peut être encore plus renforcé par le channeling.

Maîtrise du Voleur - Clone de l’Ombre :

Une copie temporaire de toi, utilisant la même arme que toi. Contrairement aux autres, cette invocation doit être invoquée directement, et non via une compétence soutenue. Peut se téléporter sur les ennemis si on utilise une arme de mêlée.