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Publié le Mercredi 15 avril 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Minos : incarnez le Minotaure dans un roguelike
Où est Perséphone ?Dans Minos, vous allez incarner le Minotaure et vous devrez défendre votre labyrinthe contre tous les aventuiriers qui tentent de venir vous tuer et voler votre trésor.
A chaque nouvelle tentative, de nouveaux héros, plus puissants, pénètrent dans le dédale. A vous d'ajouter des pièges, des monstres, pour éviter qu'ils n'arrivent à leur fin.
Au fil du temps, vous en apprendrez plus sur l'histoire du Minotaure, sur l'homme qu'il fut jadis... et quand viendra l'heure d'affronter Thésée, vous choisirez de l'affronter... ou de le laisser s'en sortir...
Le jeu est développé par Artificer. Il est édité par Devolver Digital et vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé à 17,99 €.
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