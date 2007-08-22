Burgle Supply Company, un jeu d'horreur comique en coop

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Publié le Mercredi 15 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Burgle Supply Company, un jeu d'horreur comique en coop

Vous allez pleurer, mais de quoi ?

Disponible actuellement en accès anticipé, le jeu Burgle Supply Company sort en version finale le 12 mai prochain. Il s'agit d'un jeu d'horreur, comique, en coop.

Vous êtes des voleurs et devez voler des maisons cossues. Petit souci : chaque maison est gardée par un animal de compagnie monstrueux, dont le but est de dévorer les gens comme vous.

Vous allez devoir voler plein d'objets, sans alarmer les animaux mutants, et gaire attention : chaque bruit risque de les alerter. Le jeu est jouable à 6 et vous pourrez personnaliser votre personnage en lui collant des objets à la con sur la tête : saut, papier toilette, table basse...

Au fur et à mesure de vos larcins, vous pourrez acheter de quoi améliorer votre planque de voleur.

Le jeu est développé par Terrible Posture Games et sortira sur PC, sur Steam.

 

 
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