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Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir dévoile la Batcave
Sans Batpinard ?On n'en peut plus de l'attendre, ce LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir. Il débarque le 22 mai sur PC, PS5, Xbox Series. Il est aussi prévu sur Nintendo Switch 2 mais la date de sortie sur cette plateforme sera révélée ultérieurement.
On vous rappelle que nous avons joué au jeu à la Gamescom. Retrouvez notre avis ici.
En attendant, une nouvelle vidéo du jeu a été publiée. Elle permet de découvrir la Batcave, avec les commentaires de Jonathan Smith, directeur stratégique et responsable de l'équipe de développement chez TT Games, le développeur du jeu.
Le jeu proposera de redécouvrir les origines de Batman, face à certains de ses ennemis iconiques tels que Double-Face, Poison Ivy, Firefly, Mr. Freeze, le Joker, le Pingouin, Ra's al Ghul et Bane. Des gadgets par dizaines, des tas de choses à faire… le jeu promet du lourd pour les fans du super-héros.
Et vous pourrez arpenter Gotham comme il vous plaira puisque la ville sera proposée en monde ouvert. Batman y sera accompagné de Jim Gordon, Catwoman, Batgirl, Robin.
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