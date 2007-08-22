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Publié le Jeudi 16 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Pop! Yourself : créez une figurine Pop à votre image
Adorez-moi, achetez-la mienneLes figurines Pop! ont envahi notre quotidien depuis quelques années déjà. On en retrouve dans d'innombrables boutiques, à l'effigie d'innombrables personnages... et personnes réelles.
Personnages de Star Wars, Disney, Marvel, héros de cinéma en tout genre, mais aussi acteurs, célébrités... ces figurines sont devenues au fil des ans incontournables et se sont invitées dans les chambres, les bureaux ou même les salons, en bonne place sur les étagères.
Mais saviez-vous que vous pouviez créer votre propre figurine Pop! ?
Pop! Yourself vous offre cette possibilité. Et nous l'avons testée.
Sur le site dédié, il vous faudra déjà choisir une figurine solo ou un pack de deux figurines.
Vous définissez ensuite la silhouette de votre figurine : homme, femme ou bébé.
Puis la couleur de peau. 4 teintes sont proposées.
Choisissez ensuite le type d'yeux : avec ou sans cils.
Vient ensuite le choix de la chevelure : 7 teintes et une quarantaine de types de coiffures/chapeaux sont proposés.
12 options lunettes sont proposées également.
7 teintes et 5 types de pilosités sont disponibles.
Au niveau des tenues, il y a du choix. Notamment des tenues inspirées de Kpop Demon Hunters ou Stranger Things. Aujoutez une douzaine de tenues complètes et 25 hauts différents.
Il y a aussi une vingtaine de bas, dont l'option chaise roulante.
Enfin, vous pouvez choisir un accessoire, parmi ceux liés au sport, à la bijouterie, ou je ne sais quoi encore. Bouquet de fleur, nounours, cape de super-héros, télécommande, valise, poêle à frire, glace ou... batte de baseball...manette de jeu...
Et enfin, un deuxième accessoire.
Pour nommer, au final, votre Pop!.
La figurine vous en coûtera 34,99 € hors frais de port. Pour une double, c'est 64,99 €.
Et voilà comment vous créez votre figurine de moi.
Vous devriez enfin recevoir votre figurine personnalisée sous une quinzaine de jours.
La création est hyper simple et franchement à la portée de tous. En conclusion, on pourra quand même regretter qu'il n'y ait pas plus de choix dans les tenues. Il y a beaucoup d'accessoires, donc ce n'est pas un souci pour trouver de quoi illustrer sa passion, mais au final, niveau tenues, on aurait aimé plus de couleurs, plus de modèles.
Le rendu peut aussi ne pas être parfait : sur cette création illustrée ci-dessus, mes deux gamines m'ont demandé pourquoi je m'étais créé avec une tétine dans la bouche, avant de se rendre compte qu'il s'agissait en fait d'un bouc (goatie) grisonnant.
Et finalement, 34,99 €, c'est peut-être un peu cher... Ah oui, dommage aussi que les noms sont bêtement imprimés sur la boîte, une boîte qui manque d'âme d'ailleurs (fond blanc, rien de particulier dessus...). Les figurines sont à poser sur un simple et bête socle transparant, là aussi il y aurait eu mieux à faire, sans doute.
Déçu, donc ? Ben non. Parce que c'est quand même chouette d'avoir sa propre figurine Pop! C'est une super idée cadeau pour un anniversaire, pour une occasion spéciale, pour un simple kiff égocentrique ou, par exemple... pour la fête des mères ou la fête des pères qui arrive bientôt...
La fabrication et la finition de la figurine sont de bonne qualité, autant que celles vendues dans le commerce, et le rendu est, au final, plutôt pas mal.
Bref, c'est perfectible en termes de choix, mais allez y faire un tour. Nul doute que vous trouverez quand même votre bonheur et que l'envie d'avoir votre propre figurine Pop! vous titillera.
Moi, c'est fait.
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