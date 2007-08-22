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Publié le Jeudi 16 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Dread Neighbor : emménagez dans l'appartement de l'horreur le 7 mai
Problème de voisinage ?Inspiré des histoires d'horreur chinoises, Dread Neighbor est un jeu d'horreur en vue subjective, développé par le studio Ghostcase et édité par Erabit. Il est prévu sur PC, le 7 mai prochain, sur Steam. Une démo y est disponible. Notez que le jeu est disponible en français.
Le jeu vous permet de découvrir le quotidien d'une jeune femme vivant seule dans un appartement miteux. Murs en mauvais état, lumière jaunâtre, humidité... et beaucoup de coins d'ombre.
Vous avez l'impression que quelqu'un vous observe.
Et peu à peu... vous comprenez que c'est le cas. Vous n'êtes finalement pas seule...
De quoi vous coller correctement les miquettes. On vous laisse découvrir la vidéo du jeu, qui devrait vous mettre dans l'ambiance.
Surtout sachant que le jeu se réclame... inspiré de faits réels...
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