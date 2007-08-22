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Publié le Mercredi 15 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Necrophosis sort le 28 mai sur PS5 et Xbox Series
Beau et horrible à la foisDéjà sorti en avril 2025 sur PC, Necrophosis est annoncé pour le 28 mai sur PS5 et Xbox Series. Le jeu est éveloppé par Dragonis Games, studio de développement indépendant qui a déjà publié des jeux tels que The Shore ou Eresys.
Il s'agit d'jeu d'horreur qui se déroule dans un monde dont l'esthétique est sous l'influence artistique du peintre, photographe et sculpteur polonais Zdzislaw Beksinski.
Un monde horrible, cauchemardesque et captivant, emprunt de surréalisme malsain. Le gameplay est à base d'exploration, d'observation et de puzzles à résoudre. Vous allez y croiser des créatures totalement hallucinantes et repoussantes... le but est de vous échapper de ces ieux.
Il est à découvrir plus amplement dans une nouvelle vidéo :
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