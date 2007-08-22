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Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
The Day I Became a Bird est sorti
Beau comme un pigeonJeu poétique, développé par Hyper Luminal Games Ltd et édité par Numskull Games, The Day I Became a Bird vient de sortir sur PS5, Nintendo Switch et PC, sur Steam. Sur cette dernière plateforme, une démo est d'ailleurs proposée gratuitement.
Le jeu raconte l'histoire d'un jeune garçon, Franck, qui tombe amoureux de sa camarade de classe, Sylvia. Mais Sylvia, elle, n'a d'yeux que pour les oiseaux. Franck va tout faire pour séduire sa camarade, capter son attention, et en s'intéressant aux oiseaux, il va découvrir un univers qu'il ne soupçonnait pas...
The Day I Became a Bird est un jeu basé sur le livre "Le jour où je suis devenu un oiseau" écrit par Ingrid Chabert et illustré par Raul Nieto Giuridi. Si les dessins du livre sont en noir et blanc, les graphismes du jeu, tout en respectant une certaine cohérence avec l'oeuvre originale, sont en couleur.
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