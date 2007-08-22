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Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Metro 2039 annoncé en vidéo
Ça va être une tuerieGrosse nouvelle : 4A Games développe Metro 2039, une nouvelle itération dans la saga culte de FPS post-apocalyptiques. Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.
4A Games a tenu un live de 15 minutes pour présenter le jeu, avec en invités Jon Bloch (Executive Producer), Andriy mLs Shevchenko (Creative Director) et Pavel Ulmer (Co-Creative Director & Lead Audio Designer).
En bonus, un trailer de 6 minutes avec cinématique et gameplay.
Cette fois-ci, vous allez incarner The Stranger, un reclus hanté par des rêves éveillés. Il avait pourtant juré de ne plus descendre dans le métro. Il va devoir se faire violence.
Dans ce métro, justement, les factions se sont unifiées sous la bannière de Hunter, un nouveau Fuhrer qui a créé le Novoreich.
Autrement dit, on va buter du nazi bolchévique post-apocalyptique. Qui l'eut cru ?
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