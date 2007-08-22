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Publié le Lundi 1 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Agricola – The King's Farmer, un jeu de gestion de ferme
Un petit coin coin de paradisAvec tous ces simulateurs de gestion d'une ferme, on se femande comment l'agriculture ne se porte pas mieux de nos jours dans le monde... à moins qu'on m'aurait menti et que ce ne soit pas comme dans la réalité...
En tout cas, en voilà un nouveau. Développé par Kann Zaubern, le jeu Agricola – The King's Farmer vous propose de gérer votre lopin de terre.
Il faudra le défricher, planter, arroser, récolter, élever des vaches pour produire du lait, gérer les finances, élever des chevaux, partir à la chasse... Vous pourrez vendre votre production, sachant que les marchés sont fluctuants selon les besoins.
Le jeu s'inspire des jeux de gestion des années 80 et 90.
Il est prévu sur PC, sur Steam, et sur mobiles, ce mois-ci.
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