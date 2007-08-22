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Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
Publié le Lundi 1 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
The Granny Detective Society : les vieilles mènent l'enquête
Faut bien les occuper...Développé par le studio français Team Empreintes, le jeu The Granny Detective Society est un jeu d'enquêtes, prévu sur PC, sur Steam. Une démo y est d'ailleurs disponible si vous voulez tester le jeu avant sa sortie.
Vous allez y incarner Madeleine, une souris retraitée qui, comme tous les retraités, n'a rien à foutre de ses journées et décide comme passe-temps de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Alors qu'elle espionne ses voisins, elle est recrutée par une organisation secrète de mamies enquêtrices, pour faire barrage à une terrible conspiration.
Elle va devoir prendre des photos, trouver des indices, tenter de découvrir toutes les personnes qui y sont mêlées et comprendre ce qui se passe.
Pour se détendre, Madeline s'octroira une petite partie de morts croisés ou flèchés...
Le jeu est à découvrir en vidéo :
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