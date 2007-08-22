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Publié le Lundi 1 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Island of Winds, un jeu d'aventure dans l'Islande fantastique
Au Nord, c'étaient les streumonsSigné ESD Digital, le jeu Island of Winds est un jeu d'aventure narratif et d'exploration en vue extérieure qui vos envoie au XVIIe siècle, en Islande.
Vous êtes Byrnhildur, une jeune gardienne de l'équilibre dont la vie est transformée quand sa ferme est attaquée. Elle va devoir se lancer dans une quête pour rétablir l'ordre, guidée par une magie ancienne plutôt que par la violence.
Le jeu vous permet d'explorer les paysages islandais, et de découvrir également les mythes et légendes du pays.
Outre la magie à maîtriser, vous devrez résoudre des puzzles et énigmes dans l'espoir de découvrir les secrets que renferme l'île.
Le jeu sortira cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. Une démo est disponible sur Steam.
Le jeu se dévoile en vidéo :
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