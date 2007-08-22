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Publié le Lundi 1 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Pas ravies ?

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. Paralives
  2. Path of Exile 2
  3. Forza Horizon 6
  4. Counter-Strike 2
  5. Subnautica 2
  6. 007 First Light
  7. Steam Deck
  8. Warhammer 40,000: Space Marine 2
  9. Librarian: Tidy Up the Arcane Library!
  10. Dead by Daylight
  11. Mina the Hollower
  12. Windrose
  13. Warframe
  14. Ready or Not
  15. ARK: Survival Ascended
  16. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
  17. Apex Legends
  18. LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir
  19. DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake
  20. Call of Duty

 

 
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