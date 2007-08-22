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Publié le Lundi 1 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Pas ravies ?Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Paralives
- Path of Exile 2
- Forza Horizon 6
- Counter-Strike 2
- Subnautica 2
- 007 First Light
- Steam Deck
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Librarian: Tidy Up the Arcane Library!
- Dead by Daylight
- Mina the Hollower
- Windrose
- Warframe
- Ready or Not
- ARK: Survival Ascended
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- Apex Legends
- LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir
- DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake
- Call of Duty
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