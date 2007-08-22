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Publié le Vendredi 29 mai 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini
Tavern Talk Stories: Dreamwalker sort le 9 juin
Une aventure qui sent bon D&DTavern Talk Stories: Dreamwalker sortira le 9 juin prochain sur PC, via Steam. Le jeu est développé par Gentle Troll Entertainment. Une démo est actuellement téléchargeable gratuitement pour tester le jeu.
Il s'agit d'un jeu de type visual novel, se déroulant dans un monde Heroic-Fantasy inspiré de Donjons & Dragons.
Dans le jeu, vous êtes à la tête du Dragon Paresseux, un petit bar dans un village portuaire. Vous allez voir défiler 8 personnages haut en couleur. Il faudra les écouter, leur répondre et bien peser chaque mot. Ils auront des exigences que vous devrez satisfaire. Il faudra surtout préparer des potions, grâce à des formules magiques, potions qui influenceront le destin de chaque personnage.
Vous aurez droit à plusieurs fins possibles, selon vos choix.
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :
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