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Publié le Lundi 1 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Solarpunk débarque le 8 juin sur toutes les plateformes
Survie sur îlesAprès preque 3 ans de retard, le jeu Solarpunk débarque enfin le 8 juin prochain. Il sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Le jeu est développé par le studio Cyberwave et édité par Rokaplay et Metaroot.
Solarpunk est un jeu de survie qui se déroule au beau milieu d'îles flottantes dans le ciel. Vous pouvez y jouer seul ou en coop. Le but est de construire des bâtiments, cultiver des aliments, fabriquer des objets, mais aussi construire un dirigeable pour découvrir de nouvelles îles, avec de nouvelles ressources et offrant de nouvelles possibilités... Tout se joue avec l'utilisation de la lumière du soleil et du vent.
De très nombreuses structures sont à votre disposition, que vous pourrez construire, mais aussi de nombreux objets, des systèmes énergtiques, des animaux à découvrir et élever...
Vous pourrez aussi automatiser certaines tâches.
Enfin, le jeu peut être joué en multi, en coop.
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