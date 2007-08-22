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Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
ShantyTown, le jeu de dioramas, est sorti
Calme et tranquilleShantyTown est désormais disponible. Le jeu vient de sortir sur PC, sur Steam. Une démo est disponible. Il est développé par Erik Rempen et édité par Kinephantom Games. Il est vendu 14,79 €.
Dans ShantyTown, vous aller pouvoir créer des dioramas. Un jeu simple, tranqulle, relaxant, où créer des environnements urbains, dans 20 endroits différents, en plaçant objet par objet...
Il exitse plusieurs biomes, chaque lieu ayant propre atmosphère et sa propre ambiance, mais aussi sa propre collection d'objets et décorations à utiliser.
Une fois votre diorama terminé, vous pourrez le prendre en photo et garder ces photos dans votre dossier souvenir.
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