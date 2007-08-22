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Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
007 First Light : découvrez la chanson du jeu, par Lana Del Rey
JolieDans la plus pure tradition des films, les développeurs de 007 First Light se sont adressés à une star de la chanson pour écrire le générique du jeu.
Résultat, Lana Del Rey dévoile First Light.
On a hâte de voir le générique au complet, en images, que l'on espère digne des films, justement.
Pour rappel, IO Interactive lancera 007 First Light le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Le jeu est basé sur les débuts de James Bond. Tout juste embauché par le MI6, il faire ses preuves. Il est, au commencement, un second couteau en soutien à des agents plus aguerris mais, comme à son habitude, il va faire preuve d’un mélange de désobéissance et d’initiative pour mener à bien sa mission : capturer un ancien agent qui a retourné sa veste.
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