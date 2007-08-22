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Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 12:20:00 par Cedric Gasperini
The Caribou Trail, une nouvelle vidéo
Survie durant la Première Guerre MondialeForcément, avec un nom pareil, c'est un jeu canadien. Et vous avez raison. The Caribou Trail est développé par le studio Unreliable Narrators, et édité par Indie Asylum.
Il est attendu pour cette année, le 14 mai pour être précis, sur PC, sur Steam. Une démo y est d'ailleurs disponible.
En tout cas, il nous fait de l'oeil ce jeu. Ce n'est pas un simple FPS. C'est un jeu de survie. Plus que tuer ses ennemis, l'idée du jeu est de montrer le sentiment de survie des soldats dans les tranchées. C'est d'ailleurs un soldat canadien, Fischer, perdu dans l'enfer des tranchées. La boue, la mort et au bord de perdre sa santé mentale, que vous allez jouer.
Le jeu est inspiré de vrais témoignages et se déroule durant la bataille de Gallipoli, en Italie.
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