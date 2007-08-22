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Publié le Mercredi 15 avril 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Regions of Ruin: Runegate est sorti
Une histoire de petite tailleRegions of Ruin: Runegate est un jeu développé par Gameclaw Studio, qui vient de sortir sur PC, sur Steam. Il s'agit d'un mélange de hack'n slash et de RPG. Une démo est disponible. Il est aussi disponible sur Gog.com.
Regions of Ruin: Runegate raconte l'histoire d'un nain solitaire qui traverse le monde dans le but de reconstruire un chez-soi pour son peuple. Il devra explorer des donjons pour récupérer des trésors, aider ses amis nains, combattre des gobelins et d'autres adversaires.
Vous pourrez améliorer son équipement et ses compétenecs au fil de l'expérience glanée, récupérer des ressources,...
Plus vous avancerez dans le jeu, plus votre communauté s'agrandira. Vous pourrez même créer des bâtiments, découvrir de nouvelles technologies...
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