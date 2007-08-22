Bandai Namco officialise Dragon Ball Xenoverse 3

Publié le Mardi 21 avril 2026 à 10:30:00 par Walid Hamadi

Et la clôture du deuxième opus

La série Xenoverse se renouvellera bien une fois de plus en 2027 avec Dragon Ball Xenoverse 3. Bandai Namco vient de l’annoncer avec un trailer de 3 minutes mêlant animation et séquences avec le moteur du jeu. Malgré tout, aucune info n’a encore été dévoilée concernant le scénario. Le jeu sortira sur PS5, Xbox Series et PC.





Sans doute parce que l’heure est à jeter un dernier coup d'œil à Xenoverse 2 qui dévoile son quatrième et dernier chapitre. 10 ans après le lancement du jeu, celui-ci tire sa révérence avec Future Saga. Cet été, la conclusion de l’histoire offrira une rétrospective de tout ce pour quoi les joueurs se sont battus : protéger l’Histoire, façonner l’avenir et affronter des puissances dignes des dieux, lors d’un affrontement final épique.