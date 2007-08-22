L’Adeptus Mechanicus à l’honneur dans Dawn of War IV

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Publié le Mardi 21 avril 2026 à 10:15:00 par Walid Hamadi

 

L’Adeptus Mechanicus à l’honneur dans Dawn of War IV

L’Omnimessie se fait désirer

Toujours prévu pour le courant de l’année 2026, le jeu Warhammer 40,000 : Dawn of War IV se dévoile un peu plus avec ce nouveau trailer cinématique. Cette fois-ci, nous suivons la branche religieuse de cet univers de barbares technologiques : le Magos Dominus Nulpherus-1 qui pénètre une tombe de Nécron en quête de savoir. Comme toujours, les environs ne restent pas tranquilles très longtemps et l’ennemi se réveille assez vite.

L'occasion de voir cette nouvelle faction en action des forces de l’Imperium en attendant d’en découvrir plus sur ce RTS. Ce nouvel épisode promet plusieurs campagnes non-linéaires et surtout des modes multijoueurs attendus des fans comme Last Stand et Skirmish entre autres.

 

 
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