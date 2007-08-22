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Publié le Mardi 21 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Elden Ring arrive au cinéma
Vous avez le temps avant que ça sorteBandai Namco Entertainment et A24 ont annoncé le lancement de la production d'une adaptation live du jeu Elden Ring au cinéma.
La production débute ce printemps. On sait déjà qui jouera dedans et vous allez frissonner tellement il y a de stars :
- Kit Connor (Warfare, Heartstopper)
- Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)
- Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)
- Tom Burke (Furiosa : Une saga Mad Max, Black Bag)
- Havana Rose Liu (Bottoms)
- Sonoya Mizuno (Ex Machina)
- Jonathan Pryce (Les Deux Papes)
- Ruby Cruz (Willow, Bottoms)
- Nick Offerman (The Last of Us)
- John Hodgkinson
- Jefferson Hall
- Emma Laird
- et Peter Serafinowicz
Le film est attendu au cinéma le 3 mars 2028.
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