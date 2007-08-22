Elden Ring arrive au cinéma

Publié le Mardi 21 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vous avez le temps avant que ça sorte

Kit Connor (Warfare, Heartstopper)

Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)

Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)

Tom Burke (Furiosa : Une saga Mad Max, Black Bag)

Havana Rose Liu (Bottoms)

Sonoya Mizuno (Ex Machina)

Jonathan Pryce (Les Deux Papes)

Ruby Cruz (Willow, Bottoms)

Nick Offerman (The Last of Us)

John Hodgkinson

Jefferson Hall

Emma Laird

et Peter Serafinowicz

Bandai Namco Entertainment et A24 ont annoncé le lancement de la production d'une adaptation live du jeu Elden Ring au cinéma.La production débute ce printemps. On sait déjà qui jouera dedans et vous allez frissonner tellement il y a de stars :C'est Alex Garland (Civil War, Annihilation...) qui sera derrière la caméra.Le film est attendu au cinéma le 3 mars 2028.