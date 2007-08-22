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Publié le Mardi 21 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Wavekin : un nouveau jeu d'exploration sous-marine
Je chante comme une baleineWavekin est un jeu d'aventure narratif et d'exploration sous-marine, développé par La Folie Studio, est qui sortira le 28 avril, sur PC, sur Steam.
Dernier espoir d'une civilisation perdue, vous allez tenter de réveiller les océans à l'aide de votre voix.
Pas d'arme, ni d'objet ou d'équipement, vous allez simplement chercher les chants oubliés pour appaiser et commander les différentes créatures marines que vous croiserez dans votre quête de renaissance.
Des secrets à découvrir, un nouveau monde à explorer, le tout grâce au son.
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