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Publié le Mardi 21 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour avril
MbofLe catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.
Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :
Semaine du 20 avril :
- Little Rocket Lab – 21 avril - Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur le Cloud, Console et PC
- SOPA: Tale of the Stolen Potato – 21 avril - Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur le Cloud, Console, appareils portables et PC
- Vampire Crawlers – 21 avril - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC
- Kiln – 23 avril - Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC
- Aphelion – 28 avril - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC
- Trepang2 – 29 avril - Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC
- Heroes of Might & Magic: Olden Era (Game Preview) – 30 avril - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultiamte et PC Game Pass - Jouable sur PC
- Sledding Game (Game Preview) – 30 avril - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC
- TerraTech Legion – 30 avril - Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC
- Final Fantasy V - 5 mai - Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC
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