Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour avril

Publié le Mardi 21 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

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Little Rocket Lab – 21 avril - Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur le Cloud, Console et PC

– 21 avril - Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur le Cloud, Console et PC SOPA: Tale of the Stolen Potato – 21 avril - Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur le Cloud, Console, appareils portables et PC

– 21 avril - Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur le Cloud, Console, appareils portables et PC Vampire Crawlers – 21 avril - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC

– 21 avril - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC Kiln – 23 avril - Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC

Aphelion – 28 avril - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC

– 28 avril - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC Trepang2 – 29 avril - Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC

– 29 avril - Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC Heroes of Might & Magic: Olden Era (Game Preview) – 30 avril - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultiamte et PC Game Pass - Jouable sur PC

(Game Preview) – 30 avril - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultiamte et PC Game Pass - Jouable sur PC Sledding Game (Game Preview) – 30 avril - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC

(Game Preview) – 30 avril - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC TerraTech Legion – 30 avril - Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC

Final Fantasy V - 5 mai - Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :