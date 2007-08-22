Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour avril

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Publié le Mardi 21 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour avril

Mbof

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.

Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :

Semaine du 20 avril : 
  • Little Rocket Lab – 21 avril   - Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass)  - Jouable sur le Cloud, Console et PC 
  • SOPA: Tale of the Stolen Potato – 21 avril   - Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass)   - Jouable sur le Cloud, Console, appareils portables et PC  
  • Vampire Crawlers – 21 avril   - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC 
  • Kiln – 23 avril   - Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC 
Semaine du 27 avril : 
  • Aphelion – 28 avril - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC 
  • Trepang2 – 29 avril - Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC 
  • Heroes of Might & Magic: Olden Era (Game Preview) – 30 avril   - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultiamte et PC Game Pass - Jouable sur PC  
  • Sledding Game (Game Preview) – 30 avril   - Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC  
  • TerraTech Legion – 30 avril   - Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC  
Semaine du 4 mai : 
  • Final Fantasy V - 5 mai   - Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC 

 

 
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