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Publié le Lundi 20 avril 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Aether & Iron (PC)
De rouille et de feuJ'aime les univers originaux, qui s'amusent à triturer l'histoire et à transformer les événements. Des univers à la Fallout, du post apocalyptique figé dans les années 50, à la Wolfenstein, un monde moderne dominé par le IIIe Reich qu'il faut combattre...
Aether & Iron nous plonge dans un New-York des années 30, à l'ambiance futuriste, mâtiné d'un paysage à la Metropolis.
De quoi se laisser là aussi séduire par ces univers parallèles, où l'improbable a battu l'impossible, et où tout est à découvrir, tout en ayant déjà les codes du monde qui nous entoure.
Un petit jeu indé, qui vaut le coup d'oeil.
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