Assassin’s Creed Black Flag Resynced officiel dès le 23 avril

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Publié le Mardi 21 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Assassin’s Creed Black Flag Resynced officiel dès le 23 avril

Hein ?

On sait qu'Ubisoft développe actuellement Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Ubisfot sait que l'on sait. On sait qu'Ubisoft sait que l'on sait.

Mais personne ne doit rien dire parce qu'il n'y a rien d'officiel pour le moment.

Ubisoft annonce officiellement qu'ils annonceront officiellement Assassin’s Creed Black Flag Resynced le 23 avril à 18h.

Oui mais s'ils annoncent qu'ils vont officiellement l'annoncer, c'est quelque part qu'ils l'annoncent officiellement avant l'annonce officielle, non ?

En attendant, vous pourrez voir l'annonce officielle sur cette chaîne : 

 

 
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