Dernières actus
TerraTech Legion sort le 30 avri...
Titan Quest II ajoute les invoca...
Dread Neighbor : emménagez dans...
(TEST) Xgimi Mogo 4, un mini-vid...
Publié le Jeudi 16 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Ship Graveyard Simulator 3 a lancé son Playtest
Ça sent la transpirationSi dans la vie, votre plus grand kiff, c'est de découper des bâteaux au chalumeau, vous allez être servi avec Ship Graveyard Simulator 3 (et oui, aussi fou que ça puisse paraître pour un sujet aussi niche que ça, c'est déjà le 3).
Le jeu vous offre donc la possibilité de démanteler des navires. Mais pas des petites bicoques de taille barque. Non, des gros paquebots, des pétroliers, des navires de pêche...
Vous aurez des tas d'outils et de machines pour vous aider.
Il y a même toute une ville, aux alentours, déstinée à la destruction de bâteaux, à explorer.
Le jeu sort cette année, sur PC, sur Steam. Un Playtest vient d'être lancé, inscrivez-vous pour y participer directement.
Ship Graveyard Simulator 3 est un jeu signé Hyptonic Arts et édité par PlayWay, sous l'égide Games Incubator.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
- (TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles
- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2)
- Tomodachi Life : Une vie de rêve s'offre une démo et une vidéo
Dernières Vidéos
- Cleaning Up!, le jeu de ménage est sorti
- Ship Graveyard Simulator 3 a lancé son Playtest
- TerraTech Legion sort le 30 avril
- Titan Quest II ajoute les invocations
- Dread Neighbor : emménagez dans l'appartement de l'horreur le 7 mai
- Minos : incarnez le Minotaure dans un roguelike
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD