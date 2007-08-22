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PubliÃ© le Vendredi 29 mai 2026 Ã 09:45:00 par Cedric Gasperini
Ingrid, le nouveau perso de Street Fighter 6, est disponible
MÃ©fiez-vous des blondesIngrid, quatrième et dernier personnage de la saison 3 de Street Fighter 6, est désormais disponible. La mystérieuse combattante apparue pour la première fois en 2004 dans Capcom Fighting Evolution, possède des pouvoirs magiques. Elle éblouit l’adversaire et utilise la puissance du soleil pour envoyer des rayons d’énergie à travers l’écran.
Elle est aussi redoutable à distance qu’au corps à corps, puisqu'elle surprend son monde en se téléportant dans 3 directions possibles avant d’enchaîner les coups de pied.
Ingrid arrive avec deux costumes différents. Les trois autres personnages sortis cette année, à savoir Sagat, C. Viper et Alex se voient, eux, dotés d’un troisième costume bonus.
Ingrid est disponible dans les trois modes de jeu (Fighting Ground, World Tour et Battle Hub).
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