(TEST) Cherry Stream Desktop Ultimate, un nouvel ensemble bureautique d'exception

PubliÃ© le Jeudi 28 mai 2026 Ã 12:30:00 par Cedric Gasperini

Mieux vivre ses journÃ©es au bureau

On passe tous de longues journées devant un écran, à taper sur un clavier et maltraiter son poignet avec une souris généralement pas tout à fait adaptée à de si longues sessions.Que ce soit au boulot ou chez soi, nous sommes tous, trop souvent, trop longtemps, à utiliser du matériel pas forcément adéquant, pas forcément performant, pas forcément agréable à utiliser.Et pourtant, il existe des solutions qui vont franchement améliorer votre quotidien. En matière de performances, d'encombrement, de simplicité d'utilisation et de qualité générale.Nous vous en proposons une nouvelle en test...