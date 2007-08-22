(TEST) Cherry Stream Desktop Ultimate, un nouvel ensemble bureautique d'exception

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PubliÃ© le Jeudi 28 mai 2026 Ã  12:30:00 par Cedric Gasperini

 

(TEST) Cherry Stream Desktop Ultimate, un nouvel ensemble bureautique d'exception

Mieux vivre ses journÃ©es au bureau

On passe tous de longues journées devant un écran, à taper sur un clavier et maltraiter son poignet avec une souris généralement pas tout à fait adaptée à de si longues sessions.

Que ce soit au boulot ou chez soi, nous sommes tous, trop souvent, trop longtemps, à utiliser du matériel pas forcément adéquant, pas forcément performant, pas forcément agréable à utiliser.

Et pourtant, il existe des solutions qui vont franchement améliorer votre quotidien. En matière de performances, d'encombrement, de simplicité d'utilisation et de qualité générale.

Nous vous en proposons une nouvelle en test...

 

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