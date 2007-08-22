FORENSIC - M.E. Protocol, un jeu d'enquÃªte sur PC et PS5

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PubliÃ© le Vendredi 29 mai 2026 Ã  09:30:00 par Cedric Gasperini

 

FORENSIC - M.E. Protocol, un jeu d'enquÃªte sur PC et PS5

Devenez enquÃªteur scientifique

Développé par JanduSoft, le jeu FORENSIC - M.E. Protocol vient de sortir sur PC, sur Steam et sur PS5. Il est proposé au prix de 12,49 €. Le jeu sortira sur Nintendo Switch le 11 juin et sur Xbox Series le 4 juin.

Ce sont 9 enquêtes criminelles qui vous attendent. En tant qu'enquêteur médico-légal, vous allez devoir explorer les scènes de crime, chercher des indices, faire des analyses et trouver les coupables.

Vous aurez à votre disposition un drone (il peut y avoir des indices sur le toit), un mini-robot (il peut y avoir des indices sous un véhicule) et bien entendu, des produits, des machines, tout pour analyser ce que vous pourrez trouver sur place.

Vous pourrez aussi interroger des témoins. Il n'y a pas de temps limite, pas de pression, juste une enquête à mener, à votre rythme, pour découvrir le métier d'enquêteur médico-légal.

A découvrir en vidéo : 

 

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