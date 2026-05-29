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PubliÃ© le Vendredi 29 mai 2026 Ã 10:00:00 par Cedric Gasperini
One Military Camp est sorti sur Nintendo Switch 2
Fabrique Ã djihadistesDisponible depuis février 2023 sur PC, One Military Camp est un jeu de gestion dans lequel vous allez devoir gérer votre camp militaire, comme son nom l'indique.
Postes d'entraînements spéciaux, recrutement de personnel, gestion économique mais aussi envoi de soldats pour des missions... vous aurez à coeur de transformer votre petit camp en référence internationale.
Vous devrez veillez au bien être de vos recrues, mais pas trop non plus, ça reste l'armée. Une fois prêtes, vos recrues pourront être envoyées remplir des missions à travers le monde. Et mourir pour la patrie, aussi, hein. Alors que vous, vous êtes bien au chaud.
Le jeu vient de sortir sur Nintendo Switch 2, parce qu'il n'y a pas de raison que les possesseurs de la console de Nintendo ne puissent pas eux aussi créer des petits djihadistes.
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