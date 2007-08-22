Dernières actus
Cemetery Simulator : gérez un c...
Drug Dealer Simulator 2 sort sur...
Solarpunk débarque le 8 juin su...
Gothic 1 Remake dévoile un maki...
Publié le Lundi 1 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) The Disney Afternoon Collection (Nintendo Switch 1&2)
Une chouette compilation !Se faire de l'argent avec du vieux, quand on est développeur ou éditeur, c'est tentant. Alors on ressort ses vieilleries sur les nouvelles plateformes, on vous les vend à prix fort et on espère que le côté nostalgique fera le reste.
Il existe des dizaines de compilations de jeux des années 80 et 90 qui sont... ratées. Chères. Et qui finalement ruinent vos souvenirs d'enfance ou d'adolescence.
Mais parfois, on se retrouve aussi avec de chouettes jeux, qu'on avait presque oubliés, et qui redébarquent dans une compilation sympa, pas trop chère, réalisée avec soin.
C'est le cas ici. Alors faites-vous plaisir.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) MotoGP 26 (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Wheelmates : le jeu de voitures en coop s'offre une démo et un trailer
- (TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer
Dernières Vidéos
- Cemetery Simulator : gérez un cimetière !
- Drug Dealer Simulator 2 sort sur PS5 et Xbox Series
- Solarpunk débarque le 8 juin sur toutes les plateformes
- Gothic 1 Remake dévoile un making of
- Agricola – The King's Farmer, un jeu de gestion de ferme
- Island of Winds, un jeu d'aventure dans l'Islande fantastique
- The Granny Detective Society : les vieilles mènent l'enquête
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD