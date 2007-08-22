(TEST) The Disney Afternoon Collection (Nintendo Switch 1&2)

Publié le Lundi 1 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Une chouette compilation !

Se faire de l'argent avec du vieux, quand on est développeur ou éditeur, c'est tentant. Alors on ressort ses vieilleries sur les nouvelles plateformes, on vous les vend à prix fort et on espère que le côté nostalgique fera le reste.Il existe des dizaines de compilations de jeux des années 80 et 90 qui sont... ratées. Chères. Et qui finalement ruinent vos souvenirs d'enfance ou d'adolescence.Mais parfois, on se retrouve aussi avec de chouettes jeux, qu'on avait presque oubliés, et qui redébarquent dans une compilation sympa, pas trop chère, réalisée avec soin.C'est le cas ici. Alors faites-vous plaisir.