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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
My Little Puppy, le jeu d'aventure avec un petit chien, sur PS5 et Switch
Waf de l'au-delàBong-Gu est un vieux welsh corgi, abandonné et enfermé dans une cage, dans un refuge. Il va retrouver une famille, lorsqu'un homme vient l'adopter. Les années passent et Bong-Gu vit sa meilleure vie... jusqu'à finalement mourir et partir au paradis des chiens.
C'est justement là qu'il va être bouleversé par une odeur familière : celle de l'homme qui l'a adopté. Il va alors tenter de retrouver cet homme en fuyant le paradis...
Développé par le studio néerlandais Dreamotion Inc et édité par Krafton, le jeu My Little Puppy, déjà sorti sur PC en fin d'année dernière, vient de sortir sur Nintendo Switch et PS5 en dématérialisé. Une version boîte est attendue sur ces deux plateformes le 25 juin.
My Little Puppy est un petit jeu d'action-plateformes et d'aventures, qui se veut familial et poétique.
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