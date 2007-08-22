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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Dominus Gladiatus, un jeu de gestion de gladiateurs
Tu aimes, les films sur les gladiateurs ?Dans Dominus Gladiatus, vous allez devoir construire et gérer votre Ludus : recrutez des gladiateurs, recrutez les meilleurs formateurs, entraînez vos combattants et lancez-les dans l'arène.
Il faudra punir les désobéissances par des coups de fouet ou en les jetant en pâture aux fauves. Il faudra récompenser les meilleurs gladiateurs. Et décider de leur avenir, vivre ou mourir, selon leurs performances.
Votre but est de gagner en puissance et en popularité.
Un jeu sanglant, sans morale, qui devrait parfois pour donner envie de vomir.
Il est développé par le studio anglais de Brain Seal Ltd et sortir cette année, sur PC, sur Steam.
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