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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Underchoice : le jeu de survie en bunker est sorti
Hôtesse d'accueilUnderchoice est un jeu développé par TG Indie, édité par Targem Games. Il vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé à 8,15 €.
Le jeu décrit un monde alors que l'apocalypse a eu lieu et a rendu la planète inhabitable. Les survivants se terrent dans des bunkers et c'est dans l'un d'eux que votre aventure commence.
Vous en êtes le superviseur. Vous allez devoir accueillir des réfugiés, les interroger et décider de leur sort : les accepter et les assigner à des tâches spécifiques ou les refuser...
Attention, toutes les personnes ne sont pas fiables. Certaines sont là aussi pour saboter votre bunker. Vos ennemis sont nombreux et tenteront de vous berner pour entrer et détruire tout ce qu'il pourront.
Vous devrez aussi gérer vos ressources de nourriture, de médicaments, d'outils et assurer la survie de chacun.
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