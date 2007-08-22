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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 11:08:00 par Cedric Gasperini
Dive or Die: Children of Rain, annoncé pour le 21 juillet
Visite des abyssesDive or Die: Children of Rain est développé par Drop Rate Studio et édité par Dear Villagers. Il est prévu sur PC, sur Steam. Une démo est d'ailleurs disponible pour essayer le jeu. Et la date de sortie vient d'être annoncée. Il paraîtra le 21 juillet prochain.
Dive or Die: Children of Rain est un mélange de jeu d'horreur et roguelite, inspiré des oeuvres de Lovecraft.
Alors que le monde est recouvert d'eau, vous devez plonger dans les Abysses, un labyrinthe qui abrite des ruines. Et pas uniquement des ruines... en effet, des créatures peuplent les fonds marins...
Votre but est de retrouver des ressources pour améliorer votre camp de base. A chaque plongée, la mort vous guette. A chaque mort, vous devez faire face à un personnage qui disparaît. Définitivement.
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