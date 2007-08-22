Lucid Falls dévoile une nouvelle bande-annonce flippante

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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 11:53:00 par Cedric Gasperini

 

Lucid Falls dévoile une nouvelle bande-annonce flippante

De quoi vous garder éveillé

Lucid Falls est un jeu d'horreur dans lequel vous incarnez une personne prise au piège dans un songe lucide, traumatisant et effrayant, vous affrontez ces créatures dans l'espoir de résoudre des énigmes étranges, d'aller plus loin pour découvrir ce qui se cache derrière l'univers de Lucid Falls...

Vous pourrez manipuler la réalité en changeant la gravité, l'espace ou le temps (après tout, nous sommes dans un rêve). Vous devrez aussi vous battre...

Le jeu est développé par Eldamar Studio. Il est prévu sur PC sur Steam. Il s'agit d'un jeu d'horreur qui vous plonge dans des cauchemars lucides, au beau milieu de créatures terrifiantes. Il devrait sortir dans le courant de l'année, sans plus de précision.

Une nouvelle bande-annonce a été publiée.  

 

 
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