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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 11:38:00 par Cedric Gasperini
Remothered: Red Nun’s Legacy, le making-of de l'horreur
L'épisode de finUn nouveau making-of pour Remothered: Red Nun’s Legacy a été mis en ligne. Nous vous le dévoilons en fin d'article. Pour rappel, il s'agit du troisièmé épisode de la série des Remothered. Inspiré des jeux de type Silent Hill, la saga s'offre un nouvel épisode basé à nouveau sur des mécaniques old school des jeux d'horreur.
Il est développé par Stormind Games et sortira à la fin de l'année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Il s'agira du final de l'histoire débutée dans les deux premiers jeux Remothered.
Susan est toujours à la recherche de sa fille disparue. Lorsqu'elle reçoit un enregistrement qui ravive ses espoirs, elle se rend là où tout a commencé : une vieille résidence en ruines, isolée, sur les pentes de l'Etna, propriété de la famille Ashmann.
Entre horreur, phénomènes surnaturels et forces obscures, Susan va avoir fort à faire. Elle va devoir, surtout, affronter la nonne rouge.
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