Dernières actus
Remothered: Red Nun’s Legacy, ...
Pale Tide, un jeu d'extraction e...
MegaGum : action, plateformes et...
Beyond the Dark: Nightwatch, un ...
Publié le Mardi 2 juin 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
Gravity Circuit 2, un metroidvania sur PC, PS5 et Nintendo Switch
A l'ancienneDéveloppé par Domesticated Ant Games et édité par Dear Villagers, le jeu Gravity Circuit 2 est un metroidvania prévu pour l'année prochaine, en 2027, sur PC, PS5 et Nintendo Switch.
Mélange d'action 2D et de plateformes, il s'inspire des classiques sortis sur consoles dans les années 90. C'est la suite de Gravity Circuit premier du nom, bien entendu, sorti en 2023. D'ailleurs, le jeu est gratuit sur PC, sur Steam, jusqu'au 14 juin.
Une nouvelle fois, vous allez devoir affronter une horde d'ennemis venus envahir votre planète.
Vous pourrez jouer Kai ou Cable. Le premier est le spécialiste du corps à corps. Le second, du combat à distance. Chaque niveau pourra être joué avec l'un ou l'autre. Et les gameplays étant très différents, vous pourrez donc alterner l'un et l'autre ou faire la campagne deux fois avec un personnage puis l'autre.
8 boss vous attendent, une dizaine de niveaux, des objets à collectionner et un système de puces, de fragments et de techniques de rupture que vous pourrez combiner pour des centaines de possibilités. Chacun de ces objets permettra d'ajouter un boost à votre personnage.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) MotoGP 26 (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Wheelmates : le jeu de voitures en coop s'offre une démo et un trailer
- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique
- (TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer
Dernières Vidéos
- Dune: Awakening arrive sur consoles le 22 septembre
- Stuntman: Hollywood, un jeu de cascades !
- No Rest For The Wicked arrive en version finale
- Ace Combat 8: Wings of Theve sort en octobre
- Deadstick: Bush Pilot Simulator, un simulateur de vol dans la brousse
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD