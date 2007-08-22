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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 11:23:00 par Cedric Gasperini
MegaGum : action, plateformes et chewing-gum
Avec ou sans sucre ?Dans MegaGum, vous êtes Uja, une jeune adolescente bien décidée à pénétrer dans la Gum Factory pour y découvrir ses secrets.
Vous allez rapidement comprendre que le patron de la Gum Factory cache des secrets machiavéliques inavouable. Et vous allez devoir vous charger de l'arrêter...
Vous allez croiser les Gums, des petites créatures adorables, qui font fonctionner l'usine. Seulement certains peuvent entraîner le chaos et d'autres, devenir très méchants.
Pour les combattre, vous devrez vous servir du pouvoir du chewing-gum...
Jeu d'action et plateformes, MegaGum est un jeu développé par N-Zone, un studio indépendant Belge. Ile st prévu p our 2027 sur PC, sur Steam.
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