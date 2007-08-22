Lifted, le jeu de plateformes cinématique arrive en juillet

Publié le Mardi 2 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un vrai petit film

Lifted raconte l'histoire d'Ari Buktu, un élève feignant qui a besoin de remonter ses notes. Il accepte de travailler dans le labo du professeur Raventhorpe pour remonter sa moyenne... mais à la suite d'une bourde, il va être projeté à travers le temps et va devoir résoudre des énigmes et puzzles s'il veut réussir à rentrer chez lui...Le jeu est développé par Adventure Works, un studio créé par un ancien ingénieur de chez Disney. Et Lifted a justement une atmosphère très dessin animé.Entre action, aventure, plateformes et puzzles, le jeu sortira sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et PC. Il est annoncé sur PC pour le 22 juillet. Il sortira sur PS5 et Nintendo Switch 2 plus tard.Le jeu se veut humoristique et surtout, très narratif. Une sorte de dessin-animé interactif pour toute la famille.