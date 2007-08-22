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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Ornélia, un jeu de gestion de villages chez les Kinous
Mais ki sont les Kinous ?Développé par un petit studio français indépendant, Gameleon Studios, le jeu Ornélia est un jeu de gestion de village qui sortira prochainement sur PC, sur Steam, en accès anticipé.
Vous êtes le gardien du peuple Kinou, des créatures bienveillantes, chaleureuses et amicales. Vous devez construire leur village dans la forêt, sous la protection de l'arbre Kiskanu.
Vous devez rendre les Kinous heureux : que leur village soit beau, accueillant, avec des activités. Vous verrez alors votre peuple naître, grandir, s'épanouir.
Plus de 30 professions pour les Kinous sont prévues. L'accès anticipé proposera un mode bac à sable.
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