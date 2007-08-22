Magic: the Gathering - Marvel Super Heroes se dévoile en détails

Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 09:30:00 par Théo Valet

Et m'en met déjà plein les yeux

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Au MagicCon Las Vegas 2026, on a eu droit à quelques miettes d’informations sur l’extension que j’attends le plus, et qui est la prochaine grande sortie : Magic: The Gathering : Marvel Super Heroes. Comme son nom l’indique, elle adaptera une large partie de l’univers Marvel Comics à travers un set particulièrement ambitieux de 600 cartes. Rien que ça.Autant vous dire que lorsque les attachés de presse de Wizards of the Coast ont proposé une conférence entièrement consacrée à cette extension, j’étais aux premières loges !Et des informations, on en a eu. À commencer par la présentation de nouvelles mécaniques, mais aussi le retour de certaines mécaniques bien connues des joueurs.On ouvre le bal avec Power-Up, un coût alternatif payable une seule fois qui permet de renforcer vos créatures. Ce coût est d’ailleurs moins élevé si vous le payez dès l’arrivée de la créature sur le champ de bataille. L’idée derrière cette mécanique est de mettre en avant toute la puissance des héros et des vilains qui peuplent cet univers, et le résultat semble plutôt réussi au vu des cartes présentées. Je pense notamment que cela pourrait être très fort sur un commandant capable de revenir plusieurs fois sur le champ de bataille au cours d’une partie, ou encore dans des decks Reanimator et Aristocrats qui abusent des effets de retour en jeu.Ensuite, on découvre Teamwork, une mécanique qui permet d’engager X créatures afin d’améliorer un sort, notamment en donnant accès à ses deux options plutôt qu’à une seule. C’est simple, efficace, même si cela ne réinvente pas forcément la roue.Plans est déjà un peu plus original. Il s’agit d’un nouveau type d’enchantement qui vous demande de remplir une sorte de « quête », c’est-à-dire une condition précise, afin de débloquer un effet supplémentaire particulièrement puissant. Sur le papier, c’est très intéressant. Il faudra évidemment voir les différentes cartes concernées pour juger de la véritable puissance de la mécanique. Pour l’instant, nous n’avons pu découvrir que Doom Reigns Supreme, qui paraît déjà très solide avec une condition relativement simple à remplir. Petit détail que j’adore, et qui prouve que les équipes de Wizards of the Coast sont de véritables passionnés de Marvel : chaque Plan présent dans l’extension est inspiré d’un véritable plan machiavélique issu des comics. C’est génial.Autre élément directement tiré des comics et transformé en mécanique de jeu : Worthy. Ce terme désigne les personnes capables de soulever le célèbre marteau de Thor, Mjolnir. Sans surprise, cet artefact sera bien présent dans l’extension. Ici, le mot-clé « Worthy » s’applique à toutes les créatures légendaires rouges et blanches qui ne sont pas des Vilains, qu’elles proviennent de cette extension ou d’anciennes sorties. Si ces conditions sont remplies, la créature peut alors s’équiper de Mjolnir, dont les effets sont particulièrement impressionnants, comme vous pouvez le constater. Je trouve l’idée très amusante. Reste à voir si d’autres artefacts profiteront de cette mécanique, même si Mjolnir reste un cas assez unique dans l’univers Marvel, puisqu’il est la seule arme à exiger d’être « digne » de la porter.Comme vous pouvez vous en douter, les types Héros et Vilains reviennent en force dans cette extension afin de permettre la création de decks entièrement dédiés à chaque camp, ou au contraire de listes mélangeant les deux. Cela signifie également que les cartes de l’extension Spider-Man pourront parfaitement s’intégrer à ce nouvel ensemble Marvel, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.Ensuite, de nombreuses mécaniques font leur retour, à commencer par Connivence, qui permet de piocher une carte puis d’en défausser une. Si la carte défaussée n’est pas un terrain, vous mettez alors un marqueur +1/+1 sur la créature qui possède la Connivence.On retrouve également Improvisation, qui permet d’engager des artefacts afin d’aider à payer le coût d’un sort. Une mécanique toujours aussi efficace dans les decks qui produisent beaucoup d’artefacts.Il y a aussi Infiltration, de retour après son apparition dans l’extension Teenage Mutant Ninja Turtles, et qui sera notamment présente sur Elektra. Un choix parfaitement logique pour le personnage, et qui me remplit de joie tant je suis fan de cette mécanique.On retrouve également les Sagas, qui semblent particulièrement intéressantes dans cette extension. L’arrivée de Galactus, notamment, est absolument terrifiante.Les cartes recto-verso transformables sont elles aussi de la partie, et elles sont idéales pour représenter la double identité de nombreux personnages Marvel. Il y a eu un véritable travail de design afin que chaque face reflète une facette différente du personnage. Par exemple, Tony Stark est conçu pour être malin et tactique, tandis qu’Iron Man est clairement là pour distribuer les baffes. Comme dans l’extension Spider-Man, les cartes transformées ne peuvent pas revenir sur leur face avant. Il faudra donc bien réfléchir au meilleur moment pour déclencher leur transformation.Nous avons également découvert de nombreuses autres cartes aux effets très amusants, que je vous laisse découvrir juste en dessous. J’adore notamment le fait qu’ils aient attribué Rage, une mécanique historiquement associée aux dinosaures, à Hulk. C’est une excellente façon de retranscrire sa force brute et sa colère légendaire. Et autant dire qu’il risque d’être absolument monstrueux une fois associé aux bonnes cartes.Passons maintenant aux traitements, qui m’ont fait baver sur mon bureau.On commence avec le traitement Borderless Logo, qui met les personnages en avant sur un fond uni correspondant à leur couleur. Je trouve le résultat absolument splendide.Ensuite, on monte encore d’un cran avec les Borderless Classic Comics, qui reprennent littéralement des couvertures de comics pour les transformer en cartes. C’est tout simplement magnifique. On a presque l’impression de tenir de petites œuvres d’art entre les mains. Malheureusement, elles ne sont disponibles que dans les boosters Collector, donc il risque d’être compliqué d’en récupérer.Dans la même veine, on retrouve les Borderless Source Material, qui s’inspirent cette fois de cases mythiques issues des comics Marvel, illustrées par des légendes comme Jack Kirby, Frank Miller, Alex Ross et bien d’autres. J’ai eu exactement la même réaction en les découvrant : elles sont superbes.On retrouve ensuite le traitement Showcase Panel Frame, qui transforme les cartes en véritables mini-planches de comics tout en mettant à l’honneur les illustrations des grands artistes de Marvel. Je suis complètement fan du concept.Les cartes scéniques seront également de retour, comme c’était déjà le cas dans Spider-Man, Le Seigneur des Anneaux ou d’autres extensions récentes. Cette fois, nous aurons droit à deux scènes différentes : l’une centrée sur les différentes incarnations de Hulk, l’autre réunissant les principaux personnages de l’extension. Les deux sont réussies, mais j’ai une nette préférence pour la seconde, qui se compose de pas moins de 18 cartes différentes (même si nous ne les avons pas encore toutes vues).On en avait déjà parlé, mais la Pierre de l'Esprit bénéficie à son tour des traitements Borderless Gauntlet et Headliner, déjà utilisés pour la Pierre de l’Âme. Une excellente façon de créer une cohérence visuelle entre les différentes Pierres de l’Infini. En revanche, les deux versions sont extrêmement rares, alors bon courage pour mettre la main dessus.On termine avec les terrains, qui profitent de trois traitements distincts. Le premier, Borderless Dual Lands, est réservé aux terrains bicolores et met en scène des affrontements emblématiques entre plusieurs personnages cultes de Marvel. J’aime beaucoup le rendu.Mais mes préférés restent de loin les deux autres, notamment pour leur concept. Les terrains de base bénéficieront en effet de deux traitements complémentaires : City Calm et City Chaos. L’idée est de représenter le monde Marvel dans deux états opposés : lorsque tout va bien, et lorsque tout part en guerre. Chaque type de terrain possède ainsi une version « calme » et une version « chaos ». J’adore le concept, mais aussi toutes les références disséminées dans les illustrations.Avec toutes ces cartes, il était évidemment impensable de ne pas avoir droit à des decks Commander préconstruits. Au total, ce sont quatre decks qui accompagneront la sortie de l’extension.Le premier est dédié à la plus célèbre des familles Marvel : les Fantastic Four. Il s’agit d’un deck quatre couleurs qui joue autour des sorts non-créature afin de déclencher différents effets. Évidemment, les quatre membres de l’équipe sont présents. À vous de choisir lequel dirigera votre deck, puisqu’ils partagent tous une base commune tout en possédant chacun leurs propres mécaniques.Ensuite, on retrouve Doom Prevails, un deck bleu, noir et rouge centré sur les vilains et les synergies qu’ils développent entre eux. Vous pourrez notamment y retrouver des antagonistes emblématiques comme Kang, Lady Loki ou encore Loki lui-même.Le deck Wakanda Forever (vert et blanc) s’articule autour des artefacts, avec notamment l’arrivée du nouveau jeton Vibranium. Celui-ci est indestructible et peut être engagé pour produire un mana incolore, utilisable uniquement pour lancer des sorts de créature. C’est probablement le deck qui m’intrigue le plus parmi les quatre.Enfin, nous avons évidemment Avengers Assemble, un deck rouge, blanc et bleu qui met en avant la plus célèbre équipe de super-héros de Marvel. Comme on pouvait s’y attendre, le deck repose sur les synergies entre les différents Avengers afin de créer une véritable dynamique d’équipe.Dans l’ensemble, la proposition est suffisamment variée pour que chacun puisse y trouver son compte, ce qui fait vraiment plaisir à voir. Et surtout, cela donne très envie de mettre la main sur les quatre decks pour découvrir ce qu’ils ont réellement dans le ventre.À noter que ces decks Commander seront disponibles à la fois en version standard et en version Collector.En plus de ces decks Commander, il y aura également cinq decks de bienvenue, destinés aux nouveaux joueurs qui viendront découvrir le jeu dans les boutiques participantes. Chacun de ces decks contiendra une carte mythique mettant à l’honneur le héros correspondant.Côté produits, Wizards of the Coast n’a clairement pas fait les choses à moitié. Vous pourrez retrouver toute la gamme habituelle :C’est une véritable déferlante de produits, et probablement l’une des plus grosses sorties Magic de ces dernières années.Nous avons également appris qu’il était tout à fait possible que d’autres extensions Marvel voient le jour à l’avenir afin d’adapter les personnages qui n’ont pas trouvé leur place dans ce premier set. Quand on voit l’immensité de l’univers Marvel, ce ne serait franchement pas surprenant.Pour ma part, ce que j’ai vu m’a totalement convaincu. J’ai déjà hâte de découvrir le reste des cartes, car je pense qu’il y a encore énormément de pépites à dévoiler. Avec les cartes présentées jusqu’à présent, on voit déjà qu’il sera possible de construire une quantité impressionnante de decks différents. D’ailleurs, la communauté est déjà en train d’analyser les premières révélations pour identifier les cartes qui pourraient devenir complètement folles une fois combinées avec certains archétypes existants.Finalement, je n’ai pas grand-chose de négatif à dire sur cette extension. Mon seul véritable reproche concerne son logo, que je trouve assez quelconque. Il ressemble simplement à une couverture de comics avec un énorme « M » au milieu. Ce n’est pas très inspiré, surtout quand on sait à quel point Wizards nous a habitués à des logos plus travaillés.À part ça ? Je suis déjà conquis.Rendez-vous le 19 juin pour l’avant-première et le 26 juin pour la sortie mondiale. Évidemment, vous pourrez compter sur mon test complet dans la foulée !