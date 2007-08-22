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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Cherry XTRFY K5 Pro TMR Compact, un clavier gaming TKL de grande classe
Un vrai bonus pour le jeu vidéoNe rêvez pas. Si vous êtes nuls, avoir le meilleur matos du monde ne vous servira à rien, si ce n'est à vous faire plaisir et à faire le kéké lorsque vos potes viendront vous voir.
Mais si au fil du temps, vous avez développé un petit niveau dans un jeu vidéo, sachez que du bon matos peut vous aider à passer au niveau supérieur. A vous améliorer encore.
Encore faut-il choisir le bon matériel... c'est sûr. Et n'allez pas forcément écouter vos potes qui ne jurent que par une marque ou une autre. Renseignez-vous. On trouve de tout, à tous les prix, et de toutes les qualités.
Justement, cette fois, nous vous avons dégotté un truc qui n'est pas comme n'importe quoi, à n'importe quel prix et de n'importe quelle qualité.
On vous a dégotté une vraie arme.
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